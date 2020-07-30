Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200730/1575178290.html
Телескоп VLT сделал самое красивое фото "космической бабочки"
Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESО) в Чили получил новое изображение газовой туманности NGC 2899, своей симметричностью, игрой... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:47
риа наука
физика
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
чили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176731_0:379:1721:1347_1400x0_80_0_0_c307f7b5ea1189edb01fa95f38f4ce9c.jpg
https://ria.ru/20200730/1575161842.html
https://ria.ru/20200714/1574350591.html
чили
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176731_0:379:1721:1347_1400x0_80_0_0_c307f7b5ea1189edb01fa95f38f4ce9c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176731_0:218:1721:1508_1400x0_80_0_0_e4c45d7f690db68bf65bb953736d03cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176731_0:3:1721:1723_1400x0_80_0_0_1111cebb44293f442b405b73e999da63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
физика, европейская южная обсерватория, космос - риа наука, чили

Телескоп VLT сделал самое красивое фото "космической бабочки"

16:47 30.07.2020
1011
© Фото : ESOСнимок планетарной туманности NGC 2899, сделанный на Очень большом телескопе ESO
Снимок планетарной туманности NGC 2899, сделанный на Очень большом телескопе ESO
© Фото : ESO
Снимок планетарной туманности NGC 2899, сделанный на Очень большом телескопе ESO
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESО) в Чили получил новое изображение газовой туманности NGC 2899, своей симметричностью, игрой цвета и сложной внутренней структурой напоминающей порхающую в ночном небе разноцветную бабочку. Об этом сообщается на официальном сайте ESО.
Эту планетарную туманность еще никогда не удавалось сфотографировать в таких мельчайших деталях — видны даже просвечивающие сквозь фоновое звездное поле ее слабые внешние края.
NGC 2899 расположена на расстоянии от 3000 до 6500 световых лет от нас в южной части созвездия Парусa. Считается, что ее почти идеальная симметричная структура связана с наличием двух центральных звезд, одна из которых завершила свою эволюцию сбросила в окружающее пространство внешние оболочки. Вторая звезда теперь взаимодействует с этими потоками газа, образуя видимую на фото двойную структуру. Только примерно 10–20 процентов всех планетарных туманностей имеют такую биполярную форму.
Обширная газовая оболочка NGC 2899 разлетелась от своего центра на расстояние до двух световых лет. Газ в ней разогрет до температуры около десяти тысяч градусов и туманность ярко светится на фоне звезд Млечного Пути.
Высокая температура газа объясняется мощным излучением материнской звезды, породившей эту туманность: водород, из которого в основном и состоит газовая оболочка, под его воздействием светится красноватым светом, а кислородный газовый слой — голубым.
Так в представлении художника выглядит поток звезд, оторванных от шарового скопления Феникса и окружающих Млечный Путь (слева). Справа - крупные звезды из потока Феникса
13:09РИА Наука
Астрономы нашли звездное скопление, разорванное нашей Галактикой
Астрономы смогли получить изображение NGC 2899 с таким количеством подробностей благодаря использованию приемника FORS, установленного на UT1 — одном из четырех основных 8,2-метровых телескопов комплекса ESO VLT в Чили. Этот имеющий высокое разрешение инструмент, название которого расшифровывается как "фокальный редуктор и спектрограф низкой дисперсии" (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph), был одним из первых в комплекте навесной аппаратуры ESO VLT.
С его помощью уже было получено множество прекрасных изображений и сделано множество открытий. FORS внес свой вклад в оптические наблюдения источников гравитационных волн, с ним исследовался первый открытый межзвездный астероид Он также используется для углубленного изучения формирования планетарных туманностей сложной структуры.
Снимок получен в рамках программы "Космические сокровища ESO" (ESO Cosmic Gems) — просветительской инициативы, состоящей в фотографировании на телескопах ESO в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых объектов. Программа выполняется в такое время, когда телескопы в силу разных причин не могут вести научные наблюдения. Тем не менее, все данные, полученные в рамках программы, могут использоваться и в научных целях и доступны астрономам через Научный архив ESO.
Кстати, несмотря на свое название, планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Первые астрономы, которые наблюдали эти объекты, просто хотели сказать, что визуально они напоминают планетные диски. Эти туманности образуются, когда старые звезды с массами до шести солнечных в конце своей эволюции сжимаются и сбрасывают в пространство расширяющиеся газовые оболочки, богатые тяжелыми элементами.
Интенсивное ультрафиолетовое излучение материнских звезд возбуждает и освещает эти разлетающиеся оболочки, заставляя их ярко светиться в течение нескольких тысяч лет до тех пор, пока они в конце концов постепенно не рассеются в пространстве. Таким образом, в астрономической шкале времени планетарные туманности — относительно короткоживущие образования.
Послесвечение далекого гамма-всплеска SGRB181123B, захваченное телескопом Gemini North
14 июля, 18:33РИА Наука
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
1300101
Обсудить 0
РИА НаукафизикаЕвропейская южная обсерваторияКосмос - РИА НаукаЧили
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил шансы провести День города
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса
Кадры драки депутатов в заксобрании Ульяновской области
В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"
Ракета-носитель Протон-М
Госкомиссия на Байконуре одобрила самый долгий в истории полет "Протон-М"
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
Международная космическая станция
Россия запустила на МКС собственный интернет
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп попросил денег на противодействие российской "пропаганде"
Так в представлении художника выглядит поток звезд, оторванных от шарового скопления Феникса и окружающих Млечный Путь (слева). Справа - крупные звезды из потока Феникса
Астрономы нашли звездное скопление, разорванное нашей Галактикой
Рэпер Энди Картрайт
Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео оценил способность США сдерживать Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил перспективы очной работы школ с 1 сентября
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
Эксперты рассказали, как бесплатно повысить свой билет до бизнес-класса
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Персики
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния