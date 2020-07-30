Телескоп VLT сделал самое красивое фото "космической бабочки"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очень большой телескоп (VLT) Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESО) в Чили получил новое изображение газовой туманности NGC 2899, своей симметричностью, игрой цвета и сложной внутренней структурой напоминающей порхающую в ночном небе разноцветную бабочку. Об этом сообщается на официальном сайте ESО.

Эту планетарную туманность еще никогда не удавалось сфотографировать в таких мельчайших деталях — видны даже просвечивающие сквозь фоновое звездное поле ее слабые внешние края.

NGC 2899 расположена на расстоянии от 3000 до 6500 световых лет от нас в южной части созвездия Парусa. Считается, что ее почти идеальная симметричная структура связана с наличием двух центральных звезд, одна из которых завершила свою эволюцию сбросила в окружающее пространство внешние оболочки. Вторая звезда теперь взаимодействует с этими потоками газа, образуя видимую на фото двойную структуру. Только примерно 10–20 процентов всех планетарных туманностей имеют такую биполярную форму.

Обширная газовая оболочка NGC 2899 разлетелась от своего центра на расстояние до двух световых лет. Газ в ней разогрет до температуры около десяти тысяч градусов и туманность ярко светится на фоне звезд Млечного Пути.

Высокая температура газа объясняется мощным излучением материнской звезды, породившей эту туманность: водород, из которого в основном и состоит газовая оболочка, под его воздействием светится красноватым светом, а кислородный газовый слой — голубым.

Астрономы смогли получить изображение NGC 2899 с таким количеством подробностей благодаря использованию приемника FORS, установленного на UT1 — одном из четырех основных 8,2-метровых телескопов комплекса ESO VLT в Чили. Этот имеющий высокое разрешение инструмент, название которого расшифровывается как "фокальный редуктор и спектрограф низкой дисперсии" (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph), был одним из первых в комплекте навесной аппаратуры ESO VLT.

С его помощью уже было получено множество прекрасных изображений и сделано множество открытий. FORS внес свой вклад в оптические наблюдения источников гравитационных волн, с ним исследовался первый открытый межзвездный астероид Он также используется для углубленного изучения формирования планетарных туманностей сложной структуры.

Снимок получен в рамках программы "Космические сокровища ESO" (ESO Cosmic Gems) — просветительской инициативы, состоящей в фотографировании на телескопах ESO в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых объектов. Программа выполняется в такое время, когда телескопы в силу разных причин не могут вести научные наблюдения. Тем не менее, все данные, полученные в рамках программы, могут использоваться и в научных целях и доступны астрономам через Научный архив ESO.

Кстати, несмотря на свое название, планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Первые астрономы, которые наблюдали эти объекты, просто хотели сказать, что визуально они напоминают планетные диски. Эти туманности образуются, когда старые звезды с массами до шести солнечных в конце своей эволюции сжимаются и сбрасывают в пространство расширяющиеся газовые оболочки, богатые тяжелыми элементами.