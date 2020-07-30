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Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика

Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса

16:46 30.07.2020 (обновлено: 16:47 30.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Конечно, был нанесен серьезный удар по бюджету города. Мы видим, что на конец года потери составят от того, что мы планировали получить, где-то около 500 миллиардов рублей. Плюс к тому около 250 миллиардов - четверть триллиона - мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.
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Он уточнил, что речь идет о расходах на открытие новых клиник и реконструкцию уже имеющихся, закупку лекарств, обеспечение дополнительных заработных плат медработникам. "То есть огромный пласт такой дополнительной работы, который мы не планировали. Поэтому удар такой существенный", - сказал Собянин.
Мэр столицы отметил, что нынешний кризис был по-своему уникален, поскольку в этот момент упали мировые цены на энергоносители, которые также косвенно влияют на экономику и России, и Москвы.
"Соответственно, упали сектора торговли, услуг, объемы потребления, объем потребления промышленных товаров, автомобилей и так далее. То есть все сектора одновременно просели. Это такая уникальная ситуация, такого в Москве давно не было и в таком объеме", - добавил мэр столицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваЭкономика
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