https://ria.ru/20200730/1575178245.html
Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:46
2020-07-30T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:153:3097:1895_1400x0_80_0_0_318a8323a750a57671dda9467bdb7bb6.jpg
https://ria.ru/20200730/1575178096.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:153:3097:1895_1400x0_80_0_0_318a8323a750a57671dda9467bdb7bb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_db4faad922996aa2b2b5b6924dc26b05.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_525:0:2573:2048_1400x0_80_0_0_c8874fc046fdbf24bc1d6ced6e080f9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы
, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
"Конечно, был нанесен серьезный удар по бюджету города. Мы видим, что на конец года потери составят от того, что мы планировали получить, где-то около 500 миллиардов рублей. Плюс к тому около 250 миллиардов - четверть триллиона - мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24"
в четверг.
Он уточнил, что речь идет о расходах на открытие новых клиник и реконструкцию уже имеющихся, закупку лекарств, обеспечение дополнительных заработных плат медработникам. "То есть огромный пласт такой дополнительной работы, который мы не планировали. Поэтому удар такой существенный", - сказал Собянин.
Мэр столицы отметил, что нынешний кризис был по-своему уникален, поскольку в этот момент упали мировые цены на энергоносители, которые также косвенно влияют на экономику и России, и Москвы.
"Соответственно, упали сектора торговли, услуг, объемы потребления, объем потребления промышленных товаров, автомобилей и так далее. То есть все сектора одновременно просели. Это такая уникальная ситуация, такого в Москве давно не было и в таком объеме", - добавил мэр столицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.