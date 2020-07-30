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Распространение нового коронавируса
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Собянин пока не ждет снижения суточной заболеваемости COVID-19 в Москве
Ежесуточный прирост по заболевшим коронавирусом в столице будет держаться на одном уровне в ближайшие недели, считает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин пока не ждет снижения суточной заболеваемости COVID-19 в Москве

16:41 30.07.2020 (обновлено: 17:28 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ежесуточный прирост по заболевшим коронавирусом в столице будет держаться на одном уровне в ближайшие недели, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же активность, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев в коридоре 650 до 700, плюс-минус 50", - заявил Собянин эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что такая же ситуация наблюдается при госпитализации "и в целом ряде других показателей".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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