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Госкомиссия на Байконуре одобрила самый долгий в истории полет "Протон-М"
Государственная комиссия на космодроме Байконур дала добро на старт ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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бриз-м, протон-м, космос - риа наука, роскосмос, снг, дмитрий рогозин, москва, челябинская область

Госкомиссия на Байконуре одобрила самый долгий в истории полет "Протон-М"

16:38 30.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель Протон-М
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Ракета-носитель "Протон-М"
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур дала добро на старт ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", выведение которых на орбиту займёт рекордные 18 часов, сообщил "Роскосмос".
"Госкомиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон-М" компонентами топлива и подтвердила время старта", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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В среду "Роскосмос" сообщил о переносе старта "Протона" с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что причина - в замечании при проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М".

Рекордный полет

По информации "Роскосмоса", старт четырёхступенчатой ракеты "Протон-М" планируется 31 июля в 0.25 мск с 200-й площадки космодрома. Ожидается, что разгонный блок "Бриз-М" со спутниками "Экспресс" отделится от третьей ступени ракеты в 0.35 мск на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной 54,9 тысячи километров должно быть обеспечено за счёт пяти включений двигателя "Бриза".
Отделение "Экспресса-80" от разгонного блока намечается в 18.24 мск, "Экспресса-103" - в 18.41 мск. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полёт "Протона" - около 18 часов 16 минут.
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Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники "Экспресс" на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), то после отделения от "Бриза" "Экспресс-80" будет добираться до неё 152 дня с помощью собственных электрореактивных двигателей, а "Экспресс-103" - 160 дней.
По данным предприятия "Космическая связь", спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

Отремонтированная ракета

Для ракеты "Протон" это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет девятым космическим пуском России в этом году.
Отправка "Экспрессов" на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
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Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" изготовлены компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Ожидается, что они будут работать 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Бриз-МПротон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосСНГДмитрий РогозинМоскваЧелябинская область
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