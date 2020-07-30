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Названа дата суда над Ефремовым
Пресненский суд Москвы 5 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:43
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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4
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Названа дата суда над Ефремовым

16:35 30.07.2020 (обновлено: 16:43 30.07.2020)
2078
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 5 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Назначено судебное заседание на 5 августа 2020 года. Начало в 10 утра", - заявила она.
Ожидается, что в ходе первого заседания прокурор озвучит в суде обвинение, после чего Ефремов выразит свое отношение к нему.
Сегодня прошло предварительное слушание, в ходе которого судья оставила Ефремова под домашним арестом еще на полгода. Согласно УПК, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 19:02
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
4401006
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
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