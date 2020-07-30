Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки

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На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.