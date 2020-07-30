https://ria.ru/20200730/1575177070.html
Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
2020-07-30T16:35
2020-07-30T16:35
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аляска
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
2020-07-30T16:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
2020-07-30T16:35
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PT0M44S
Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.