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Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
2020-07-30T16:35
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аляска
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
2020-07-30T16:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, аляска, животные, видео
Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
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Обманула хищника: как умная выдра спаслась от косатки

16:35 30.07.2020
594
На кадрах, снятых в бухте Палтуса, штат Аляска, выдра спасалась от преследующей ее косатки. Оказавшись рядом с лодкой, хитрая выдра запрыгнула на судно за мгновение до того, как хищник оказался рядом с ней. Как только косатка уплыла, выдра вернулась обратно в воду.
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Аляска
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