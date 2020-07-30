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В МИД раскритиковали действия США по ПРО
Односторонние действия США в вопросах об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) неблагоприятным образом сказываются на системе международной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:31
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РИА Новости
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353
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олег зайцев, европа, иран, сша, в мире

В МИД раскритиковали действия США по ПРО

16:31 30.07.2020
396
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Односторонние действия США в вопросах об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности, заявил заместитель директор департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"После выхода из договора по ПРО США взяли курс на ничем не ограниченное наращивание своей глобальной системы противоракетной обороны. Их односторонние действия в этой чувствительной сфере, включая формирование сегментов глобальной ПРО в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усилия по созданию космического противоракетного эшелона самым неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности, значительно осложняют отношения в различных регионах мира, способствуют формированию опасных предпосылок для возобновления гонки ядерных вооружений", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
США вышли из договора по ПРО с Россией в 2002 году, сославшись на угрозы со стороны Ирана и КНДР.
Здание Министерства иностранных дел РФ
15:49
МИД призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
1550022
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Олег ЗайцевЕвропаИранСШАВ мире
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