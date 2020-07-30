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МИД призвал привлечь другие страны к проблеме контроля над вооружениями
Великобританию и Францию нужно в первую очередь привлечь к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
великобритания
франция
сша
безопасность
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великобритания
франция
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, великобритания, франция, сша, безопасность

МИД призвал привлечь другие страны к проблеме контроля над вооружениями

16:32 30.07.2020
57
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Великобританию и Францию нужно в первую очередь привлечь к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.
В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.
"Для продолжения работ на этом направлении нам видится важным вовлечение, прежде всего, Великобритании и Франции, являющихся союзниками США по НАТО, которое именует себя ядерным альянсом", - сказал Зайцев на брифинге.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОВеликобританияФранцияСШАБезопасность
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