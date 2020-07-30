https://ria.ru/20200730/1575176953.html
МИД призвал привлечь другие страны к проблеме контроля над вооружениями
Великобританию и Францию нужно в первую очередь привлечь к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:32
2020-07-30T16:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
великобритания
франция
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
https://ria.ru/20200721/1574672450.html
великобритания
франция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_312:0:2360:2048_1400x0_80_0_0_95bfb0255ead570b80a1f062cc16e396.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, великобритания, франция, сша, безопасность