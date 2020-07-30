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Миллионам американцев предрекли нищету
Если конгресс США не расширит программу поддержки семей, более 12 миллионов американцев окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:54
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коронавирус covid-19
сша
в мире
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Правильно, заводы в китае, а мир все меньше хочет содержать территорию от мексики до канады за свой счет. А когда америка и грабить никого не сможет, нищета для нее - вопрос времени.
27
Придётся довольствоваться раем.
23
14
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1400x0_80_0_0_2b54c07657ddb723832b68c2c51483ba.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, сша, в мире, экономика

Миллионам американцев предрекли нищету

16:27 30.07.2020 (обновлено: 17:54 30.07.2020)
3328
© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Если конгресс США не расширит программу поддержки семей, более 12 миллионов американцев окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute.
Авторы исследования предсказывают рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года, если не будут введены пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер и расширены ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны. — Прим. ред.). Все эти меры поддержки входят в законопроект, который уже приняла нижняя палата американского парламента, но пока не утвердил сенат.
"Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается", — рассказал один из авторов исследования Грегори Ас.
По его словам, без господдержки эти семьи ждут лишения и затраты во второй половине года, так как эффект от правительственных мер иссякнет к концу июля.
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Отмечается, что сильнее всего пострадают семьи, где хотя бы один человек лишится работы. Без мер поддержки уровень бедности в таких домохозяйствах к концу года достигнет 15,6%. При этом отмечается, что среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.
По мнению авторов исследования, наиболее эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, которые помогут удержать выше черты бедности 8,3 миллиона американцев. Отмечается также, что на прошлой неделе в США за пособиями по безработице обратились более 1,4 миллиона человек. Это означает беспрецедентное количество американцев, нуждающихся в помощи государства в условиях пандемии. Отказ принять законопроект приведет к катастрофе, уверены в Urban Institute.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 16,5 миллиона инфицированных, 655 тысяч из которых умерли.
США лидируют по числу зараженных коронавирусом: в стране зафиксировано более 4,4 миллиона инфицированных, из которых свыше 150 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Правильно, заводы в китае, а мир все меньше хочет содержать территорию от мексики до канады за свой счет. А когда америка и грабить никого не сможет, нищета для нее - вопрос времени.
30 июля, 16:56
Денис Чистов
2411001
Придётся довольствоваться раем.
30 июля, 17:48
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1520213
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