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Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:29
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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да отсидит он свои 5 лет на домашнем аресте. а потом его отпустят
35
Вам показали Протоколы экспертиз из УД?? Так сразу можно Мишу отпускать и прекращать уголовное преследование из-за процессуальных нарушений!! А адвокаты Миши - крутые процессуалисты!!!
35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

16:26 30.07.2020 (обновлено: 16:29 30.07.2020)
25282
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"Пресненским районным судом Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд", - рассказала собеседница агентства.
Таким образом, срок домашнего ареста установлен до 22 января.
Данное решение было принято в рамках предварительного слушания. Согласно УПК, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Вчера, 15:36
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5844120115
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
да отсидит он свои 5 лет на домашнем аресте. а потом его отпустят
30 июля, 16:36
VTVoffka T
2200436
Вам показали Протоколы экспертиз из УД?? Так сразу можно Мишу отпускать и прекращать уголовное преследование из-за процессуальных нарушений!! А адвокаты Миши - крутые процессуалисты!!!
30 июля, 16:46
Максим Буланов
6001028
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