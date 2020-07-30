https://ria.ru/20200730/1575176603.html
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:26
2020-07-30T16:29
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575114210.html
Voffka T
да отсидит он свои 5 лет на домашнем аресте. а потом его отпустят
35
Максим Буланов
Вам показали Протоколы экспертиз из УД?? Так сразу можно Мишу отпускать и прекращать уголовное преследование из-за процессуальных нарушений!! А адвокаты Миши - крутые процессуалисты!!!
35
30
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия