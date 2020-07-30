Россия открыта к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявили в МИД

"Что касается возможных многосторонних дискуссий по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, то наша позиция по данному вопросу хорошо известна, многократно озвучивалась, доводилась до американцев. РФ открыта к такому разговору при том понимании, что было бы контрпродуктивным принуждать кого-либо к участию в нем", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.