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Россия открыта к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявили в МИД
Россия открыта к многосторонним дискуссиям по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, заявил заместитель официального... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:25
россия
сша
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сша, безопасность, в мире

Россия открыта к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявили в МИД

16:25 30.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия открыта к многосторонним дискуссиям по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.
"Что касается возможных многосторонних дискуссий по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, то наша позиция по данному вопросу хорошо известна, многократно озвучивалась, доводилась до американцев. РФ открыта к такому разговору при том понимании, что было бы контрпродуктивным принуждать кого-либо к участию в нем", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
15:47
МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам
По его словам, соответствующее обсуждение может вестись только на основе консенсуса и с учетом законных интересов и подходов всех сторон.
В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.
Вена, Австрия
27 июля, 10:17
Россия и США начали консультации по стратегической стабильности в Вене
100003
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РоссияСШАБезопасностьВ мире
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