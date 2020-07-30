Кобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву представить предложение по созданию в регионе газохимического комплекса.
Кобзев на встрече с президентом рассказал ему, что региону очень нужен газопровод, и попросил Путина поддержать область во взаимодействии с "Газпромом".
"Игорь Иванович, это вопрос непростой, но правильный, на самом деле. Ведь самое главное для нас - это не продажа за рубеж этого газа, а самое главное - это снабжение собственных потребителей. Причем и промышленных потребителей, и домохозяйств наших, естественно. Безусловно, это надо просчитывать с тем же "Газпромом". Если вы говорите, что собираетесь строить там газохимический комплекс, там надо понять, где, кто, сколько будет стоить, какие сроки", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Иркутской области.
"Просто надо представить программу этого строительства. Это не просто - взяли, построили и все. А что с этим делать? Рынок надо посчитать. Это хороший проект, на самом деле. Он хороший, и, как правило, продукты востребованы, на мировом рынке, тем более, в азиатской части, там рынок колоссальный. Давайте предложения свои оформите как следует, я соответствующим образом дам поручение "Газпрому", - отметил Путин.
Врио губернатора Иркутской области ответил, что власти подготовят проект письма в адрес президента.
"Поподробнее там распишите: какое предприятие предлагаете построить, кто инвестор, какие сроки, рынок сбыта. Такие вещи самые элементарные. Потом надо будет, разумеется, все считать на профессиональном хорошем уровне. Все понятно. У "Газпрома" есть специалисты, которые могут это сделать. Давайте предложение", - сказал президент. Кобзев согласился.