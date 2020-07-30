Кобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

"Просто надо представить программу этого строительства. Это не просто - взяли, построили и все. А что с этим делать? Рынок надо посчитать. Это хороший проект, на самом деле. Он хороший, и, как правило, продукты востребованы, на мировом рынке, тем более, в азиатской части, там рынок колоссальный. Давайте предложения свои оформите как следует, я соответствующим образом дам поручение "Газпрому", - отметил Путин.