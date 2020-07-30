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Гуаидо хочет получить очки на страданиях народа Венесуэлы, заявили в МИД
Представление разблокировки средств на счетах правительства Венесуэлы заслугой оппозиционного лидера Хуана Гуаидо - циничная попытка заработать очки на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:19
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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россия, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Гуаидо хочет получить очки на страданиях народа Венесуэлы, заявили в МИД

16:19 30.07.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представление разблокировки средств на счетах правительства Венесуэлы заслугой оппозиционного лидера Хуана Гуаидо - циничная попытка заработать очки на страданиях народа, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и его временное правительство вскоре выделят активы в размере 20 миллионов долларов, к которым они получили доступ в США, Панамериканской организации здравоохранения и другим гуманитарным учреждениям.
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"На днях появились сообщения о разморозке средств на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы. Эти фонды будут использованы Панамериканской организацией здравоохранения на закупку средств индивидуальной защиты и диагностики, а также их транспортировку в Венесуэлу. Речь идет о сумме в пределах 20 миллионов долларов США", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
Он напомнил, что совокупный объем заблокированных в США венесуэльских средств составляет более 116 миллиардов долларов.
"Обращает на себя внимание и то, что разблокирование средств подается в мейнстримовских СМИ исключительно как заслуга депутата Хуана Гуаидо, учитывая, что он сам приветствовал незаконные санкции и арест венесуэльских средств на зарубежных счетах, рассматриваем его нынешние попытки заработать внутриполитические очки на страданиях венесуэльского народа как по меньшей мере циничные", - подчеркнул дипломат.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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РоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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