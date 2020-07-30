Гуаидо хочет получить очки на страданиях народа Венесуэлы, заявили в МИД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представление разблокировки средств на счетах правительства Представление разблокировки средств на счетах правительства Венесуэлы заслугой оппозиционного лидера Хуана Гуаидо - циничная попытка заработать очки на страданиях народа, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и его временное правительство вскоре выделят активы в размере 20 миллионов долларов, к которым они получили доступ в США, Панамериканской организации здравоохранения и другим гуманитарным учреждениям.

"На днях появились сообщения о разморозке средств на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы. Эти фонды будут использованы Панамериканской организацией здравоохранения на закупку средств индивидуальной защиты и диагностики, а также их транспортировку в Венесуэлу. Речь идет о сумме в пределах 20 миллионов долларов США", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.

Он напомнил, что совокупный объем заблокированных в США венесуэльских средств составляет более 116 миллиардов долларов.

"Обращает на себя внимание и то, что разблокирование средств подается в мейнстримовских СМИ исключительно как заслуга депутата Хуана Гуаидо, учитывая, что он сам приветствовал незаконные санкции и арест венесуэльских средств на зарубежных счетах, рассматриваем его нынешние попытки заработать внутриполитические очки на страданиях венесуэльского народа как по меньшей мере циничные", - подчеркнул дипломат.