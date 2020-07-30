Путин поручит проработать идею создания Суворовского училища в Приангарье

"Но ведь не только нужно будет привести в порядок здания, сооружения. Нужно будет потом содержать его соответствующим образом. Я поручу это проработать Минобороны. Вы с ними тоже поработайте. И по этому вопросу тоже представите свои предложения", - сказал Путин.