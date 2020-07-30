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Путин поручит проработать идею создания Суворовского училища в Приангарье
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит Министерству обороны изучить инициативу о создании Суворовского училища на базе закрытого Иркутского... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:18
игорь кобзев
владимир путин
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353
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игорь кобзев, владимир путин, иркутская область, общество

Путин поручит проработать идею создания Суворовского училища в Приангарье

16:18 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит Министерству обороны изучить инициативу о создании Суворовского училища на базе закрытого Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.
Поддержать такую идею попросил президента врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на рабочей встрече с главой государства.
"Если такая возможность с Вашей стороны, будет поддержана инициатива, мы посчитали, предварительная оценка составит на ремонтные, реставрационные работы около 1 миллиарда рублей. Мы готовы проработать с Министерством обороны, представить. Конечно, правительство Иркутской области тоже будет участвовать в софинансировании, создании Суворовского военного училища", - сказал Кобзев.
По словам врио губернатора, вопрос создания Суворовского училища очень волнует общественность в регионе.
Президент сообщил, что поручит Минобороны изучить этот вопрос.
"Но ведь не только нужно будет привести в порядок здания, сооружения. Нужно будет потом содержать его соответствующим образом. Я поручу это проработать Минобороны. Вы с ними тоже поработайте. И по этому вопросу тоже представите свои предложения", - сказал Путин.
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