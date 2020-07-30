https://ria.ru/20200730/1575175906.html
В МИД рассказали о запланированной встрече по Ливии
Новая встреча турецких и российских дипломатов по Ливии состоится в ближайшее время в Москве, будет обсуждаться в том числе дислокация противоборствующих сил на РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:16
2020-07-30T16:28
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https://ria.ru/20200730/1575137770.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, москва, ливия, турция, в мире