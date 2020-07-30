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В МИД рассказали о запланированной встрече по Ливии
Новая встреча турецких и российских дипломатов по Ливии состоится в ближайшее время в Москве, будет обсуждаться в том числе дислокация противоборствующих сил на РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
стамбул, москва, ливия, турция, в мире

В МИД рассказали о запланированной встрече по Ливии

16:16 30.07.2020 (обновлено: 16:28 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новая встреча турецких и российских дипломатов по Ливии состоится в ближайшее время в Москве, будет обсуждаться в том числе дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Предыдущие консультации состоялись в июне в Стамбуле и 21-22 июля в Анкаре.
"По итогам переговоров в Анкаре принято решение провести новую встречу российской и турецкой делегации в Москве в ближайшее время", - сообщил Зайцев на брифинге.
По его словам, на встречах обсуждаются различные аспекты урегулирования в Ливии, в том числе "дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия".
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СтамбулМоскваЛивияТурцияВ мире
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