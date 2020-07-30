ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы

"ФАС России рассмотрела представленный проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. ... просим акцентировать вопрос обеспечения равного доступа всех участников рынка к мерам государственной финансовой поддержки, а не только муниципальных и государственных предприятий или акционерных обществ с участием в капитале муниципалитета или субъекта Российской Федерации. Просим дополнительно проработать вопрос участия ВЭБ.РФ и ГТЛК в программе таким образом, чтобы не ограничивать конкуренцию на смежном рынке - предоставления подвижного состава в лизинг", - пишет ФАС.