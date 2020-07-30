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ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы
ФАС РФ призвала Минтранс обеспечить равные условия для лизингодателей при поставках автобусов в регионы страны в рамках госпрограммы, следует из письма службы в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:16
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы

16:16 30.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ФАС РФ призвала Минтранс обеспечить равные условия для лизингодателей при поставках автобусов в регионы страны в рамках госпрограммы, следует из письма службы в транспортное ведомство, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в разработке программы модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую подготовили госкорпорация ВЭБ.РФ и Минтранс, при этом, согласно проекту этой программы, ее участниками являются только ВЭБ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), сообщала ранее газета "Коммерсант".
"ФАС России рассмотрела представленный проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. ... просим акцентировать вопрос обеспечения равного доступа всех участников рынка к мерам государственной финансовой поддержки, а не только муниципальных и государственных предприятий или акционерных обществ с участием в капитале муниципалитета или субъекта Российской Федерации. Просим дополнительно проработать вопрос участия ВЭБ.РФ и ГТЛК в программе таким образом, чтобы не ограничивать конкуренцию на смежном рынке - предоставления подвижного состава в лизинг", - пишет ФАС.
В распоряжении агентства имеется ответ генерального директора "ВТБ Лизинга" Дмитрия Ивантера на запрос ФАС по оценке параметров госпрограммы, в котором он указывает на ограничение конкуренции для участников лизингового рынка в ее изначальном виде.
"Наше предложение заключается в том, чтобы финансировать перевозчиков напрямую через субсидирование договоров лизинга, когда получаемая субсидия равна скидке по договору лизинга. Такой механизм господдержки уже давно успешно действует в рамках программ льготного лизинга Минпромторга, он прозрачен и понятен всем участникам рынка", - сообщил РИА Новости Ивантер.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
26 июля, 06:49
Дегтярев попросит ФАС оценить конкуренцию на рынке ГСМ в Ванино
ФАС предлагает, кроме того, ориентировать региональные и местные органы власти на расширение вовлечения частных компаний с долей участия каждого перевозчика не выше 35%, что "позволит сохранить конкурентную среду на рынке городских перевозок пассажиров общественным транспортом", а также считает целесообразным проработать возможность вовлечения существующих перевозчиков с относительно новым автопарком, обеспечив возможность окупаемости ранее осуществленных ими инвестиций, в том числе за счет кредитов.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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