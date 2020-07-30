ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ФАС РФ призвала Минтранс обеспечить равные условия для лизингодателей при поставках автобусов в регионы страны в рамках госпрограммы, следует из письма службы в транспортное ведомство, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в разработке программы модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую подготовили госкорпорация ВЭБ.РФ и Минтранс, при этом, согласно проекту этой программы, ее участниками являются только ВЭБ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), сообщала ранее газета "Коммерсант".
"ФАС России рассмотрела представленный проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. ... просим акцентировать вопрос обеспечения равного доступа всех участников рынка к мерам государственной финансовой поддержки, а не только муниципальных и государственных предприятий или акционерных обществ с участием в капитале муниципалитета или субъекта Российской Федерации. Просим дополнительно проработать вопрос участия ВЭБ.РФ и ГТЛК в программе таким образом, чтобы не ограничивать конкуренцию на смежном рынке - предоставления подвижного состава в лизинг", - пишет ФАС.
В распоряжении агентства имеется ответ генерального директора "ВТБ Лизинга" Дмитрия Ивантера на запрос ФАС по оценке параметров госпрограммы, в котором он указывает на ограничение конкуренции для участников лизингового рынка в ее изначальном виде.
"Наше предложение заключается в том, чтобы финансировать перевозчиков напрямую через субсидирование договоров лизинга, когда получаемая субсидия равна скидке по договору лизинга. Такой механизм господдержки уже давно успешно действует в рамках программ льготного лизинга Минпромторга, он прозрачен и понятен всем участникам рынка", - сообщил РИА Новости Ивантер.
ФАС предлагает, кроме того, ориентировать региональные и местные органы власти на расширение вовлечения частных компаний с долей участия каждого перевозчика не выше 35%, что "позволит сохранить конкурентную среду на рынке городских перевозок пассажиров общественным транспортом", а также считает целесообразным проработать возможность вовлечения существующих перевозчиков с относительно новым автопарком, обеспечив возможность окупаемости ранее осуществленных ими инвестиций, в том числе за счет кредитов.