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Хакасия перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Хакасия переходит с понедельника ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу, ослабляя требования к торговым точкам, стоматологическим кабинетам и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:23
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Хакасия перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

16:14 30.07.2020 (обновлено: 16:23 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Хакасия переходит с понедельника ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу, ослабляя требования к торговым точкам, стоматологическим кабинетам и детсадам, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"Наша республика укладывается в нормативы по показателю распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и числу тестирований на 100 тысяч населения. На основании этого правительством Хакасии было принято решение о переходе с понедельника (3 августа) ко второму этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении на странице главы республики в соцсети "ВКонтакте".
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Коновалов пояснил, что на втором этапе допускается работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, ярмарок, выставок, предприятий по продаже развозной и разносной продукции, а также организаций, осуществляющих продажу товаров с использованием автоматов и иных форм торговли вне стационарных торговых объектов. Кроме того, с понедельника власти разрешат муниципалитетам определять, какие детские сады начнут полноценно работать. Также возобновляется оказание плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, профосмотров, диспансеризации, а также плановой специализированной медпомощи в стационарах. В частности, разрешается работа стоматологических клиник. С ближайшей пятницы разрешается работа детских развлекательных центров.
По данным правительства, с начала пандемии в республике зарегистрировано 2818 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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