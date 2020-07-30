Хакасия перейдет ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

Коновалов пояснил, что на втором этапе допускается работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, ярмарок, выставок, предприятий по продаже развозной и разносной продукции, а также организаций, осуществляющих продажу товаров с использованием автоматов и иных форм торговли вне стационарных торговых объектов. Кроме того, с понедельника власти разрешат муниципалитетам определять, какие детские сады начнут полноценно работать. Также возобновляется оказание плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, профосмотров, диспансеризации, а также плановой специализированной медпомощи в стационарах. В частности, разрешается работа стоматологических клиник. С ближайшей пятницы разрешается работа детских развлекательных центров.