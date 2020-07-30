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Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:11
алексей резников
донбасс
леонид кравчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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353
60
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алексей резников, донбасс, леонид кравчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу

16:11 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также лишил аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму, текст документа опубликован на официальном сайте офиса главы государства.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В среду Зеленский заявил, что среди кандидатов на пост главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу есть Кравчук и вице-премьер Украины, первый замглавы делегации Алексей Резников. В четверг Кравчук заявил, что согласен возглавить делегацию.
"Освободить Кучму от выполнения обязанностей представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Уполномочить президента Украины в 1991-1994 годах Кравчука представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте документа.
На сайте отметили, что Кравчук будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.
Леонид Кравчук
15:58
Эксперт оценил назначение Кравчука главой делегации Киева
1260044
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Алексей РезниковДонбассЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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