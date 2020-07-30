Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу

"Освободить Кучму от выполнения обязанностей представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Уполномочить президента Украины в 1991-1994 годах Кравчука представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте документа.