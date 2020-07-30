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МИД назвал условия возобновления авиасообщения с другими странами
МИД изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, чтобы обновлять список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, заявил на брифинге... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:10
туризм
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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МИД назвал условия возобновления авиасообщения с другими странами

16:18 30.07.2020 (обновлено: 20:10 30.07.2020)
6333
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МИД изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, чтобы обновлять список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.
По его словам, продолжается "кропотливая работа".
"В том числе анализируются готовность наших партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", — добавил Зайцев.
Он пояснил, что министерство мониторит правила въезда российских граждан в другие государства в условиях пандемии и отправляет сведения в Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения предложений об открытии регулярного авиасообщения.
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Зайцев подчеркнул, что среди требований: "заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на сто тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — один процент, показатель распространения — не более единицы".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа возобновит полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
В свою очередь, премьер Михаил Мишустин своим распоряжением отменил для граждан этих стран ограничения на въезд в Россию.
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ТуризмТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил МишустинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
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