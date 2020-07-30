Музыкант Madeon представил клип с участием звезд шоу "Игра престолов"

"Несколько месяцев назад, когда я был в туре, Лина предложила снять видео для песни "Miracle", – приводит слова Madeon издание Billboard. – Ее концепция была настолько ясной и так сильно отличалась от того, как я представлял вселенную моего альбома "Good faith". Она сосредоточилась на музыкальной драме и сняла прекрасное видео. Мне очень приятно, что моя музыка вдохновила ее".