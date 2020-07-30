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Музыкант Madeon представил клип с участием звезд шоу "Игра престолов"
Французский музыкант Madeon (Гюго Пьер Леклер) опубликовал на YouTube клип на трек "Miracle" из альбома "Good faith". Ролик создали звезды сериала "Игра... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, мэйси уильямс, youtube

Музыкант Madeon представил клип с участием звезд шоу "Игра престолов"

18:11 30.07.2020
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Французский музыкант Madeon (Гюго Пьер Леклер) опубликовал на YouTube клип на трек "Miracle" из альбома "Good faith". Ролик создали звезды сериала "Игра престолов": Лина Хиди (Серсея), которая выступила режиссером, и Мэйси Уильямс (Арья), исполнившая в нем одну из главных ролей.

"Несколько месяцев назад, когда я был в туре, Лина предложила снять видео для песни "Miracle", – приводит слова Madeon издание Billboard. – Ее концепция была настолько ясной и так сильно отличалась от того, как я представлял вселенную моего альбома "Good faith". Она сосредоточилась на музыкальной драме и сняла прекрасное видео. Мне очень приятно, что моя музыка вдохновила ее".

В клипе показывают, как главная героиня в исполнении Мэйси Уильямс попадает в сюрреалистическое пространство после того, как ее сбивает на дороге неизвестный парень (Джеймс Нельсон-Джойс). На протяжении всего видео девушка отчаянно борется за свою жизнь, путешествуя между двумя мирами.
Второй студийный альбом Madeon вышел в ноябре прошлого года. В него вошло десять треков, в том числе "All my friends", "Dream dream dream" и "Be fine".
Французский музыкант также принял участие в записи композиции Леди Гаги "911", которая вошла в ее последнюю пластинку "Chromatica".
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