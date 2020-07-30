https://ria.ru/20200730/1575175169.html
Москва призвала ЕС обратить внимание на проблему водоснабжения Крыма
Евросоюз вместо ретрансляции обвинений Украины в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:10
2020-07-30T16:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
республика крым
украина
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1
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, республика крым, украина
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз
вместо ретрансляции обвинений Украины
в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", - заявил Зайцев на брифинге.
Он отметил, что Москва обратила внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи на Крымском полуострове.
"Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные европейской внешнеполитической службой тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма", - заявил Зайцев.
"Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности", - добавил он.
Ранее Европейский союз выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море
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