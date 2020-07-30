Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575175169.html
Москва призвала ЕС обратить внимание на проблему водоснабжения Крыма
Евросоюз вместо ретрансляции обвинений Украины в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ee129037dd69399d13a5f903a7c1234.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575025503.html
1
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ee129037dd69399d13a5f903a7c1234.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_db5f52f6b05dba0d03f2988c163cd4ae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ddbdbe26a7295dbb6d2845dfd68e7994.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, республика крым, украина

Москва призвала ЕС обратить внимание на проблему водоснабжения Крыма

16:10 30.07.2020
3577
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз вместо ретрансляции обвинений Украины в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", - заявил Зайцев на брифинге.
Он отметил, что Москва обратила внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи на Крымском полуострове.
"Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные европейской внешнеполитической службой тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма", - заявил Зайцев.
Во время военно-морского парада в Севастополе
28 июля, 10:23Сказано в эфире
"Надо это помнить". Политолог о ноте протеста Украины в связи с парадомМИД Украины передал ноту протеста из-за парада в Севастополе. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал действия украинской стороны.
"Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности", - добавил он.
Ранее Европейский союз выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.
681230015
Обсудить 1
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзРеспублика КрымУкраина
Рекомендуем
Хакерская атака
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Американские доллары
Миллионам американцев предрекли нищету
Персики
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Бывший кандидат в президенты США от республиканцев Херман Кейн
Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Нож
Знакомый рассказал о жестокости изрезавшего жену жителя Башкирии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Рэпер Энди Картрайт
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Рейхстаг
В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"
Кадры перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США в Черном море
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Школьные автобусы
Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния