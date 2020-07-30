Москва призвала ЕС обратить внимание на проблему водоснабжения Крыма

Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз вместо ретрансляции обвинений Украины в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", - заявил Зайцев на брифинге.

Он отметил, что Москва обратила внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи на Крымском полуострове.

"Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные европейской внешнеполитической службой тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма", - заявил Зайцев.

"Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности", - добавил он.