Сингапурские ученые создали лекарство от желтой лихорадки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сингапурские ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний разработанного ими экспериментального препарата от желтой лихорадки. Результаты исследования Сингапурские ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний разработанного ими экспериментального препарата от желтой лихорадки. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Желтая лихорадка — геморрагическое заболевание, распространенное в Южной Америке и странах Африки к югу от Сахары , ежегодно поражает около 200 тысяч человек, из них около 30 тысяч умирают. До сих пор не существует утвержденных способов лечения этой болезни. Хотя существует вакцина против желтой лихорадки, ее нельзя давать некоторым людям из-за риска побочных эффектов.

Ученые-медики из Сингапурского альянса Массачусетского технологического института (MIT) по исследованиям и технологиям (SMART) во главе с профессором Рамом Сасисекхараном (Ram Sasisekharan) разработали потенциальный препарат — моноклональное антитело, нацеленное на вирус.

Обычно на разработку и тестирование подобных лекарств уходит несколько лет. У исследователей из MIT разработка и первая фаза клинических испытаний заняли семь месяцев. Такая оперативность, по словам авторов, связана с применением нового похода, отработанного при поиске потенциального лечения COVID-19.

Созданное ими всего за четыре месяца антитело для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 успешно себя зарекомендовало и не выявило побочных эффектов у здоровых добровольцев в клинических испытаниях первой фазы. В начале августа в Сингапуре начнется третья фаза его тестирования.

"Традиционные процессы разработки лекарств линейны и занимают много лет, — приводятся в пресс-релизе MIT слова Сасисекхарана. — Если вам нужно разработать лекарство в течение шести месяцев или меньше, то многие процессы должны происходить параллельно".

В процессе конструирования антител исследователи использовали компьютерные методы для выявления в базах данных перспективных антител-кандидатов на основе их способности связываться с вирусной оболочкой вируса, вызывающего желтую лихорадку, и нейтрализовать его. Для этого они изучили функционально важные и эволюционно стабильные области вируса.

Затем кандидатов тестировали, анализировали обратную связь и продолжали поиск. Цикл разработки продолжался до тех пор, пока не было создано оптимизированное антитело, которое полностью нейтрализует вирус.

Ученые произвели несколько небольших однородных партий нового антитела, названного ими TY014, которые они использовали для параллельного выполнения необходимых этапов тестирования, включавших изучение эффективности препарата в клетках человека, определение наиболее эффективных дозировок, тестирование на потенциальную токсичность и анализ поведения препарата на животных моделях.

Пока проходила стадия 1а клинических испытаний, в ходе которой на здоровых людях-добровольцах подбиралась безопасная доза, параллельно началась фаза 1b, в которой ученые оценивали способность антитела убивать вирус.

По мнению исследователей, моноклональные антитела — весьма перспективный метод лечения многих заболеваний. В настоящее время несколько типов моноклональных антител одобрены для лечения различных видов рака. Эти сконструированные антитела помогают стимулировать иммунную систему пациента к атаке опухолей, связываясь с белками, обнаруженными в раковых клетках.