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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575174791.html
Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, пик пройден, столица находится на минимальном уровне, ниже которого опускаться вряд ли будет, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_0:231:3229:2047_1400x0_80_0_0_1d135aed2bac324e455ef97ed399f8db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

16:05 30.07.2020 (обновлено: 16:26 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, пик пройден, столица находится на минимальном уровне, ниже которого опускаться вряд ли будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы прошли пик (по заболеваемости коронавирусом – ред.) и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
72111421
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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