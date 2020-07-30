https://ria.ru/20200730/1575174767.html
В Курской области при взрыве снаряда времен войны погиб человек
Один человек погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны на заброшенной свалке в Курской области, сообщает администрация региона в своем... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:05
2020-07-30T16:05
курская область
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574992341.html
курская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия