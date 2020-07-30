Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575174767.html
В Курской области при взрыве снаряда времен войны погиб человек
Один человек погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны на заброшенной свалке в Курской области, сообщает администрация региона в своем... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:05
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_00523b81c5d47233311f2c4192632d2d.jpg
https://ria.ru/20200727/1574992341.html
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_00523b81c5d47233311f2c4192632d2d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_ddedb8eba71f31c862d3719d2bd1db43.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_b0cd961674e3dc291cdb1317ea03bd0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, происшествия

В Курской области при взрыве снаряда времен войны погиб человек

16:05 30.07.2020
533
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны на заброшенной свалке в Курской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
"Тридцатого июля в первой половине дня на территории заброшенной свалки в поселке Горшечное произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны. Погиб мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудники спецслужб, саперы аварийно-спасательной службы обследуют территорию. Выясняются обстоятельства случившегося.
Служебная машина МЧС
27 июля, 15:41
На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны
111921
Обсудить 0
Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Росгвардии
Росгвардия готова взять под охрану промплощадку в Усолье-Сибирском
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
СК: гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
Рэпер Энди Картрайт
Ребенка погибшего в Петербурге рэпера передали родственникам
Профессор Рам Сасисекхаран
Сингапурские ученые создали лекарство от желтой лихорадки
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассчитывает, что режим тишины в Донбассе сохранится
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
Москва призвала ЕС обратить внимание на проблему водоснабжения Крыма
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Белоруссия усилила оперативное прикрытие границы с Россией
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу
Рэпер Энди Картрайт
Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Сотрудник полиции
В Петербурге полицейский спас из воды любительницу селфи
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД рассказали о запланированной встрече по Ливии
Кадры драки депутатов в заксобрании Ульяновской области
В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ погибли два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния