Более 75% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 75% жилых домов в Более 75% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

"В городе высокими темпами ведутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%)", - отметил Бирюков.

По его словам, всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,4 тысячах километров тепловых сетей, уже выполнено более половины объема этой работы.

"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков. Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километров кабельных линий электропередач.

"Сотрудники АО " Мосводоканал " провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев. В свою очередь специалисты АО " Мосгаз " уже завершили профилактический ремонт более полутора тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - отметил Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.