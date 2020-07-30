Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200730/1575174728.html
Более 75% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону
Более 75% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:334:3551:2331_1400x0_80_0_0_61f0e2eeb186a1efdafcbf55fadc4ddf.jpg
https://realty.ria.ru/20200525/1571932947.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:334:3551:2331_1400x0_80_0_0_61f0e2eeb186a1efdafcbf55fadc4ddf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:0:3551:2663_1400x0_80_0_0_6a73057821ec3c34b9e6dbc7b1a36e35.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_445:0:3108:2663_1400x0_80_0_0_75ff560ef4eca19d0646ef598999a61d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, петр бирюков, москва

Более 75% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

16:05 30.07.2020
20
© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления
© Fotolia / vlad_imir
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 75% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе высокими темпами ведутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%)", - отметил Бирюков.
По его словам, всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,4 тысячах километров тепловых сетей, уже выполнено более половины объема этой работы.
"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков. Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километров кабельных линий электропередач.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
25 мая, 09:06
Камчатка потратит более 1 млрд рублей на подготовку к отопительном сезону
"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более полутора тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но заверил, что все они будут завершены в срок - до 1 сентября.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
Рекомендуем
Автомобили в Москве
На участке Тверской улицы в Москве заменят асфальт
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами
Осень в Подмосковье
Мосэкомониторинг: почти треть деревьев в Москве составляют клены
Железнодорожный вокзал Иваново
В Иванове после масштабной реконструкции открылся железнодорожный вокзал
Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 202
SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards
Город Оренбург
В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат
Участник на дистанции Московского марафона
РПЦ в сентябре проведет в Москве благотворительный забег
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
Мосэкомониторинг рассказал о состоянии деревьев в Москве
Город Тулун
Путин пообещал приехать в пострадавший в прошлом году от паводка Тулун
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 485 пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал об увеличении суммы грантов для НКО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев проверил ход восстановительных работ в Рузе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния