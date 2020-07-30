https://ria.ru/20200730/1575174617.html
В США зафиксировали рекордное падение ВВП
ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:32
2020-07-30T16:33
министерство торговли сша
сша
экономика
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https://ria.ru/20200729/1575131939.html
https://ria.ru/20200521/1571760421.html
Василий Прекрасноволосый
Мне это говорит лишь о том что сейчас Россия первая в очередь встанет скупать ценные бумаги США. С Россией-то всё ясно тут только свечки ставить чтоб нефть взлетела, а вот экономика США опять поднимется.
99
comissarkattani
Значит что население развивающихся стран включая Россию должно потуже затянуть пояса и помочь центру капитализма пережить этот кризис
87
29
сша
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство торговли сша, сша, экономика
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
ВВП США
во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США
.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 34,1%.
В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5%. В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,9%, во втором - 1,5%, в третьем - 2,6%, в четвертом - 2,4%.
Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%. Самое сильное годовое снижение было зафиксировано в 1932 году - на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года.
"Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на COVID-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, и поддерживающие в период пандемии выплаты властей были направлены домашним хозяйствам и бизнесу", - говорится в релизе министерства. Реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по первой оценке, составили 34,6% после снижения первого квартала на 6,9%.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.