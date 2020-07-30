В США зафиксировали рекордное падение ВВП

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВВП ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 34,1%.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5%. В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,9%, во втором - 1,5%, в третьем - 2,6%, в четвертом - 2,4%.

Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%. Самое сильное годовое снижение было зафиксировано в 1932 году - на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года.

"Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на COVID-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, и поддерживающие в период пандемии выплаты властей были направлены домашним хозяйствам и бизнесу", - говорится в релизе министерства. Реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по первой оценке, составили 34,6% после снижения первого квартала на 6,9%.