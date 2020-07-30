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Росгвардия готова взять под охрану промплощадку в Усолье-Сибирском
Росгвардия готова взять под охрану загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:03
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
безопасность
общество
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иркутская область
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РИА Новости
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353
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, безопасность, общество

Росгвардия готова взять под охрану промплощадку в Усолье-Сибирском

16:03 30.07.2020
580
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росгвардия готова взять под охрану загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении ведомства.
В четверг президент России Владимир Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Путин сказал, что необходимо срочно изолировать загрязненную промплощадку и поставить там охрану от Росгвардии.
"Промышленную площадку в Усолье-Сибирском будут охранять подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с госкорпорацией "Росатом" проводятся организационные мероприятия по приему объекта под охрану", - говорится в сообщении.
Росгвардии предстоит закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье.
"Росатом" ранее выразил готовность выполнить комплексную программу по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском - как заявил Путин, госкорпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения таких сложных задач.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеБезопасностьОбщество
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