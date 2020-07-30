Росгвардия готова взять под охрану промплощадку в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росгвардия готова взять под охрану загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении ведомства.
В четверг президент России Владимир Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Путин сказал, что необходимо срочно изолировать загрязненную промплощадку и поставить там охрану от Росгвардии.
"Промышленную площадку в Усолье-Сибирском будут охранять подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с госкорпорацией "Росатом" проводятся организационные мероприятия по приему объекта под охрану", - говорится в сообщении.
Росгвардии предстоит закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье.
"Росатом" ранее выразил готовность выполнить комплексную программу по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском - как заявил Путин, госкорпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения таких сложных задач.