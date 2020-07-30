Трамп предложил отложить президентские выборы

При этом, по словам представителя штаба Трампа Хогана Гидли, действующий глава государства, говоря о переносе выборов, "лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте".

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Однако в стране идет активная дискуссия о том, как проводить их в условиях пандемии коронавируса. Ранее Трамп уже критиковал идею голосовать по почте, поскольку, по его мнению, таким образом нельзя избежать фальсификации результатов.