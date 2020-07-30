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Трамп предложил отложить президентские выборы
Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в Соединенных Штатах на более поздний срок. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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Правильно. Предлагаю русским хакерам вообще отменить выборы в США! Нельзя проводить выборы, пока в стране отсутствуют правопорядок, всюду антисанитария с Covid-19 и нет равноправия рас.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп предложил отложить президентские выборы

16:02 30.07.2020 (обновлено: 17:58 30.07.2020)
11300
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в Соединенных Штатах на более поздний срок.
"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными в истории. Это станет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???" — написал он в твиттере.
При этом, по словам представителя штаба Трампа Хогана Гидли, действующий глава государства, говоря о переносе выборов, "лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте".
Выборы президента США назначены на 3 ноября. Однако в стране идет активная дискуссия о том, как проводить их в условиях пандемии коронавируса. Ранее Трамп уже критиковал идею голосовать по почте, поскольку, по его мнению, таким образом нельзя избежать фальсификации результатов.
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
17 июля, 23:21
США заявили о снижении уровня иностранного вмешательства в выборы
9519062511
Обсудить 34
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно. Предлагаю русским хакерам вообще отменить выборы в США! Нельзя проводить выборы, пока в стране отсутствуют правопорядок, всюду антисанитария с Covid-19 и нет равноправия рас.
30 июля, 16:16
Max Giz
17341004
Не получится. Байден будет против, не доживет
30 июля, 16:49
Ю.Юрий .
8452000
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