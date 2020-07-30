https://ria.ru/20200730/1575174484.html
Трамп предложил отложить президентские выборы
Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в Соединенных Штатах на более поздний срок. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:02
2020-07-30T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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Max Giz
Правильно. Предлагаю русским хакерам вообще отменить выборы в США! Нельзя проводить выборы, пока в стране отсутствуют правопорядок, всюду антисанитария с Covid-19 и нет равноправия рас.
56
Юрий .
Не получится. Байден будет против, не доживет
55
34
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735931_0:0:3150:1772_1400x0_80_0_0_8a0912917ff9ce2d99b7283cf2ed1310.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Дональд Трамп
предложил перенести президентские выборы в Соединенных Штатах на более поздний срок.
"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными в истории. Это станет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???" — написал
он в твиттере.
При этом, по словам представителя штаба Трампа Хогана Гидли, действующий глава государства, говоря о переносе выборов, "лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте".
Выборы президента США назначены на 3 ноября. Однако в стране идет активная дискуссия о том, как проводить их в условиях пандемии коронавируса. Ранее Трамп уже критиковал идею голосовать по почте, поскольку, по его мнению, таким образом нельзя избежать фальсификации результатов.