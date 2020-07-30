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Эксперт оценил назначение Кравчука главой делегации Киева
Киев, назначая экс-президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в трехсторонней контактной группе, пытается найти авторитетную фигуру, которая бы... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:00
ситуация в днр и лнр
донбасс
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леонид кравчук
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киев
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ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кучма, леонид кравчук, алексей чеснаков, киев, украина, в мире

Эксперт оценил назначение Кравчука главой делегации Киева

15:58 30.07.2020 (обновлено: 16:00 30.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киев, назначая экс-президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в трехсторонней контактной группе, пытается найти авторитетную фигуру, которая бы понимала обе стороны конфликта, но для урегулирования на Донбассе нужно выполнение политических мер минских договоренностей, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вместо другого бывшего президента Леонида Кучмы.
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"Идет попытка поиска людей, которые понимали бы психологию обеих сторон конфликта: и Киева, и Донбасса. И при этом не делали бы радикальных заявлений ранее", - сказал Чеснаков РИА Новости.
Он отметил, что несмотря на солидный возраст 86-летний Кравчук достаточно энергичен, пользуется на Украине авторитетом.
"Но в любом случае фигура человека из прошлого хоть и приемлема с точки зрения политкорректности, но вряд ли продуктивна с точки зрения выстраивания долгосрочной стратегии совместной жизни (Киева и Донбасса) на будущее. Что Кучма, что Кравчук - люди далекого прошлого, вряд ли такие люди способны выстроить на долгосрочную перспективу", - отметил эксперт.
По его мнению, сегодня необходимо вести переговоры в современном ключе, "предлагать не только механизмы урегулирования, построенные на ностальгических нотках и на старых переживаниях, но и конструировать современные элементы согласования интересов между Донбассом и Киевом".
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"Я не уверен, что Кравчук здесь чем-то отличается от Кучмы", - считает политолог.
В целом для урегулирования конфликта на Донбассе Киев должен делать шаги в политической сфере, предусмотренные минскими договоренностями, напомнил эксперт.
"Без них вся конструкция не имеет смысла. Киев должен продемонстрировать надежный и эффективный алгоритм выполнения минских соглашений. А Киев пока даже близко не подходит к решению этой задачи. А без алгоритма, без понимания дорожной карты выполнения политических пунктов все вопросы, связанные с безопасностью, кадровые решения будут подвисать в воздухе", - подчеркнул Чеснаков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КучмаЛеонид КравчукАлексей ЧеснаковКиевУкраинаВ мире
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