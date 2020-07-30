Доставившая гуманитарный груз в Донбасс колонна МЧС вернулась в Россию

Ранее сообщалось об отправке в Донбасс 97-й партии гуманитарной помощи, в составе которой свыше 140 тонн медикаментов и детских игровых площадок.

"Все автомобили пустые вернулись в Донской спасательный центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути.