https://ria.ru/20200730/1575173922.html
Доставившая гуманитарный груз в Донбасс колонна МЧС вернулась в Россию
Автомобильная колонна МЧС РФ, доставившая жителям Донбасса гуманитарную помощь, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:54
2020-07-30T15:54
ситуация в днр и лнр
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575114731.html
донбасс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/106427/86/1064278682_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_3e37f3a01053918bfe076b7d8d4f97de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество