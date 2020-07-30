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Доставившая гуманитарный груз в Донбасс колонна МЧС вернулась в Россию
Автомобильная колонна МЧС РФ, доставившая жителям Донбасса гуманитарную помощь, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:54
ситуация в днр и лнр
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Доставившая гуманитарный груз в Донбасс колонна МЧС вернулась в Россию

15:54 30.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКолонна грузовых автомобилей МЧС
Колонна грузовых автомобилей МЧС
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Колонна грузовых автомобилей МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ, доставившая жителям Донбасса гуманитарную помощь, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось об отправке в Донбасс 97-й партии гуманитарной помощи, в составе которой свыше 140 тонн медикаментов и детских игровых площадок.
"Все автомобили пустые вернулись в Донской спасательный центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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