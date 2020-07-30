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Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing
Переговоры между Украиной и иранской делегацией по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины" начались в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:53
крушение украинского самолета в иране
евгений енин
дмитрий кулеба
иран
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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крушение украинского самолета в иране, евгений енин, дмитрий кулеба, иран, украина, в мире

Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing

15:53 30.07.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Переговоры между Украиной и иранской делегацией по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины" начались в четверг в Киеве, сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил РИА Новости, что приезд иранской делегации на Украину для обсуждения вопросов, касающихся сбитого под Тегераном Boeing ожидается 29-30 июля.
"Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсации за то, что Иран сбил рейс "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации", - заявил Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице МИД в Facebook.
Он прогнозирует, что переговорный процесс не будет легким. "Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут более полугода", - сказал Кулеба.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 июля, 23:41
Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО
Ранее МИД Канады заявил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных переговоров со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем согласился начать переговоры о возмещении ущерба в связи с крушением украинского Boeing под Тегераном. Позже Енин сообщил в Twitter, что расшифровка черных ящиков сбитого в Иране украинского Boeing подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на самолет.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12 июля, 17:56
Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing над Тегераном
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Крушение украинского самолета в ИранеЕвгений ЕнинДмитрий КулебаИранУкраинаВ мире
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