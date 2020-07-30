В американских тюрьмах находятся около ста россиян, заявили в МИД

По его словам, комплексное освидетельствование заключенных с хроническими заболеваниями зачастую откладывается или вообще не проводится. "Только после неоднократных обращений посольства России в США к американским властям удалось добиться оказания многим из них квалифицированной медицинской помощи", - отметил он.

Зайцев также указал, что в условиях пандемии коронавируса МИД РФ отмечает недостаток у заключенных средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Кроме того, осужденные с симптомами ОРВИ содержатся в блоках общего режима, отметил он. "Некоторые из отбывающих наказание в США россиян были протестированы на коронавирус – результаты у всех отрицательные", - сказал он.