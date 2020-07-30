В американских тюрьмах находятся около ста россиян, заявили в МИД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В тюрьмах и следственных изоляторах США находятся около 100 граждан России, дипломаты пристально следят за условиями их содержания, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"В настоящее время в тюрьмах и следственных изоляторах США содержатся около 100 граждан Российской Федерации, большинство из них отбывают наказание за совершение преступлений ненасильственного характера. К сожалению, приходится констатировать, что нередко исправительные учреждения уклоняются от предоставления адекватного лечения отбывающим наказание нашим соотечественникам, в том числе страдающим серьезными хроническими заболеваниями", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
Он отметил, что МИД России уделяет "самое пристальное внимание состоянию здоровья и условиям содержания осужденных и ожидающих решения американского суда россиян". "В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции активизирована работа с властями США в целях оказания помощи находящимся в пенитенциарных учреждениях росграждан и защиты их интересов. Продолжим добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимой категории заключенных – тех, чьи жизнь и здоровье находятся под угрозой", - подчеркнул Зайцев.
По его словам, комплексное освидетельствование заключенных с хроническими заболеваниями зачастую откладывается или вообще не проводится. "Только после неоднократных обращений посольства России в США к американским властям удалось добиться оказания многим из них квалифицированной медицинской помощи", - отметил он.
Зайцев также указал, что в условиях пандемии коронавируса МИД РФ отмечает недостаток у заключенных средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Кроме того, осужденные с симптомами ОРВИ содержатся в блоках общего режима, отметил он. "Некоторые из отбывающих наказание в США россиян были протестированы на коронавирус – результаты у всех отрицательные", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.