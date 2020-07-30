В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии

Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".

В Совбезе Белоруссии заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".

Следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

"Ничто, кроме инсинуаций"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.

"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов", - добавил он.

Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями. Вместе с тем он отметил, что ситуацию необходимо прояснить, Москва ждет дополнительную информацию.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могло ли стать основанием для задержания россиян их участие в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, Песков заявил: "Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания".