Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575173611.html
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:51
задержание россиян под минском
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://ria.ru/20200729/1575136397.html
https://ria.ru/20200730/1575165517.html
https://ria.ru/20200730/1575164799.html
А какой ещё информации ждать? Или у батьки дела совсем плохи или решил "дружить с США. против России".
35
Прокомментировал, но ничего не объяснил.
22
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_128:0:872:558_1400x0_80_0_0_aba21d5c34436966cb3dfb803926b990.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_218:89:687:558_1400x0_80_0_0_f222ec099052480ec85edec3ba7e1215.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

15:51 30.07.2020
11006
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии.
Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".
В Совбезе Белоруссии заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Задержание россиян под Минском
Вчера, 23:37
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян

"Ничто, кроме инсинуаций"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.
"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов", - добавил он.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
14:02
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями. Вместе с тем он отметил, что ситуацию необходимо прояснить, Москва ждет дополнительную информацию.
Отвечая на вопрос журналиста о том, могло ли стать основанием для задержания россиян их участие в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, Песков заявил: "Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания".
"За что их преследовать (в России)? А кто вам сказал, что они там (в Донбассе) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:46
Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян
471832667
Обсудить 8
Задержание россиян под МинскомБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А какой ещё информации ждать? Или у батьки дела совсем плохи или решил "дружить с США. против России".
30 июля, 17:10
Валерий Малышкин
10200023
Прокомментировал, но ничего не объяснил.
30 июля, 16:42
Андрей Бульбаш
1810003
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Белоруссия усилила оперативное прикрытие границы с Россией
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Рэпер Энди Картрайт
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния