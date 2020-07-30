https://ria.ru/20200730/1575173611.html
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:51
2020-07-30T15:51
задержание россиян под минском
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575136397.html
https://ria.ru/20200730/1575165517.html
https://ria.ru/20200730/1575164799.html
Валерий Малышкин
А какой ещё информации ждать? Или у батьки дела совсем плохи или решил "дружить с США. против России".
35
Андрей Бульбаш
Прокомментировал, но ничего не объяснил.
22
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, белоруссия, в мире
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии
.
Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.
С чего все началось
Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске
и на юге страны. Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".
В Совбезе Белоруссии заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
"Ничто, кроме инсинуаций"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы
пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.
"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов", - добавил он.
Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями. Вместе с тем он отметил, что ситуацию необходимо прояснить, Москва ждет дополнительную информацию.
Отвечая на вопрос журналиста о том, могло ли стать основанием для задержания россиян их участие в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, Песков заявил: "Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания".
"За что их преследовать (в России)? А кто вам сказал, что они там (в Донбассе) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить", - добавил он.