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США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД
Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:08
нато
евросоюз
москва
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приштина
совет безопасности оон
косово
вашингтон (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
60
нато, евросоюз, москва, оон, приштина, совет безопасности оон, косово, вашингтон (город), в мире

США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД

15:50 30.07.2020 (обновлено: 16:08 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
"Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной армии, однако, тем самым грубо нарушаются положения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая как раз предусматривает демонтаж любых косово-албанских военизированных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента", - сказал Зайцев на брифинге.
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
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По его словам, Москва призывает всех, кому небезразлична ситуация на Балканах и будущее этого "чувствительного региона", не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением опасного конфликтного потенциала.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
31 января, 17:06
США не смогут решить вопрос Косово без России, считают в ЕС
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НАТОЕвросоюзМоскваООНПриштинаСовет Безопасности ООНКосовоВашингтон (город)В мире
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