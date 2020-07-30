США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД

"Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной армии, однако, тем самым грубо нарушаются положения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая как раз предусматривает демонтаж любых косово-албанских военизированных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента", - сказал Зайцев на брифинге.