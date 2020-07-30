https://ria.ru/20200730/1575173371.html
МИД призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы, заявил заместитель официального представителя МИД... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:49
2020-07-30T16:00
олег зайцев
pdvsa
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венесуэла
сша
в мире
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вашингтон (город)
венесуэла
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_392e203c738b830f2ee6e09622bc7865.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег зайцев, pdvsa, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, сша, в мире