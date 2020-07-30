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МИД призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы, заявил заместитель официального представителя МИД... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:00
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353
60
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олег зайцев, pdvsa, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, сша, в мире

МИД призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы

15:49 30.07.2020 (обновлено: 16:00 30.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", - заявил Зайцев на брифинге в четверг.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
28 июля, 18:46
США ввели санкции против экс-главы минэнерго Венесуэлы и его заместителя
1011003
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Олег ЗайцевPDVSAВашингтон (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаСШАВ мире
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