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МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам
Москва открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по стратегическим проблемам, считает его крайне важным и намерена дальше выстраивать отношения с США в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:09
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РИА Новости
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353
60
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сша, москва, вашингтон (город), в мире

МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам

15:47 30.07.2020 (обновлено: 16:09 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Москва открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по стратегическим проблемам, считает его крайне важным и намерена дальше выстраивать отношения с США в области контроля над вооружениями, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Россия открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики, считаем его крайне важным, в частности, для того чтобы попытаться предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области", - сказал он.
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При этом Москва намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон, - отметил дипломат.
По словам Зайцева, российско-американский стратегический диалог в Вене 27-30 июля "получился конкретным и профессиональным", "сторонам предстоит детально проанализировать его результаты".
В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.
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