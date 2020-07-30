МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Москва открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по стратегическим проблемам, считает его крайне важным и намерена дальше выстраивать отношения с США в области контроля над вооружениями, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Россия открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики, считаем его крайне важным, в частности, для того чтобы попытаться предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области", - сказал он.

При этом Москва намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон, - отметил дипломат.

По словам Зайцева, российско-американский стратегический диалог в Вене 27-30 июля "получился конкретным и профессиональным", "сторонам предстоит детально проанализировать его результаты".