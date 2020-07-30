https://ria.ru/20200730/1575173244.html
МИД: Москва открыта для диалога с США по стратегическим проблемам
Москва открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по стратегическим проблемам, считает его крайне важным и намерена дальше выстраивать отношения с США в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:47
2020-07-30T16:09
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, вашингтон (город), в мире
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Москва
открыта к продолжению диалога с Вашингтоном
по стратегическим проблемам, считает его крайне важным и намерена дальше выстраивать отношения с США
в области контроля над вооружениями, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Россия открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики, считаем его крайне важным, в частности, для того чтобы попытаться предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области", - сказал он.
При этом Москва намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон, - отметил дипломат.
По словам Зайцева, российско-американский стратегический диалог в Вене
27-30 июля "получился конкретным и профессиональным", "сторонам предстоит детально проанализировать его результаты".
В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.