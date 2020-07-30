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ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства
У депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 году не было двойного гражданства, иначе они не были бы... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:50
николай булаев
цик рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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николай булаев, цик рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства

15:50 30.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 году не было двойного гражданства, иначе они не были бы зарегистрированы, подтвердил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства у ряда депутатов. В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
"Именно так", - ответил Булаев на вопрос РИА Новости о том, действительно ли кандидаты не были бы допущены к участию в выборах, а также зарегистрированы в дальнейшем в качестве депутатов при наличии у них двойного гражданства.
Он также подтвердил, что ЦИК обладает данными о гражданстве только на момент выдвижения кандидатов, в данном случае - на 2016 год.
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