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Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Должностные лица, которые могли предоставлять советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову информацию, которую он якобы передавал зарубежной разведке, тоже должны РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:43
иван сафронов
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
сша
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия

Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова

15:45 30.07.2020 (обновлено: 18:43 30.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Должностные лица, которые могли предоставлять советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову информацию, которую он якобы передавал зарубежной разведке, тоже должны быть арестованы, считает член Совета по оборонной политике, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.
"Если у нас крайний в конце цепочки отвечает за все, то мы с вами ни один вопрос не решим. Кто предоставлял Сафронову эти сведения? Кто предоставлял? Должностные лица", - сказал он в ходе онлайн-круглого стола.
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"Сейчас вместе с Сафроновым должны сидеть все те лица, которые ему эту информацию предоставляли", - сказал Михайлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов в Мосгорсуде
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4610011
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Иван СафроновРоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАПроисшествия
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