В Подмосковье отметили снижение числа регистрируемых браков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти на треть меньше брачных союзов – 20 тысяч – заключили в Подмосковье по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости пресс-служба главного управления ЗАГС Московской области.
"В 2019 году за период с января по июль в Московской области было заключено более 28 тысяч браков. С начала года, за семь месяцев, в регионе образовались свыше 20 тысяч официально зарегистрированных супружеских пар. Таким образом, из-за пандемии коронавируса, по итогам первого полугодия текущего года зарегистрировано почти на треть меньше браков", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что жители Подмосковья, которые хотели заключить брак во время действия в регионе ограничений, связанных с коронавирусом, получили возможность перенести торжество на удобное для них время.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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