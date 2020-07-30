Эксперты рассказали, как бесплатно повысить свой билет до бизнес-класса

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Путешественники с большим количеством милей или баллов – первые в очереди на бесплатное повышение класса авиабилета, Путешественники с большим количеством милей или баллов – первые в очереди на бесплатное повышение класса авиабилета, сообщает Express.

Чтобы иметь большое количество баллов, следует чаще летать одной выбранной авиакомпанией. Как правило, постоянным клиентам достается бесплатное повышение класса или другие бонусы.

Также эксперты рекомендуют иметь в кошельке кредитную карту банка, сотрудничающего с той или иной авиакомпанией. Там можно копить мили или регистрационные бонусы, которые можно потратить на бесплатное повышение класса обслуживания.

Если пассажир рассчитывает на повышение класса, он должен быть одет соответствующе своим ожиданиям. Конечно, опрятный внешний вид не гарантирует переход из эконома в бизнес, но у туриста в шортах и шлепанцах меньше шансов.