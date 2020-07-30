https://ria.ru/20200730/1575172599.html
Эксперты рассказали, как бесплатно повысить свой билет до бизнес-класса
Путешественники с большим количеством милей или баллов – первые в очереди на бесплатное повышение класса авиабилета, сообщает Express. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:41
2020-07-30T16:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Путешественники с большим количеством милей или баллов – первые в очереди на бесплатное повышение класса авиабилета, сообщает
Express.
Чтобы иметь большое количество баллов, следует чаще летать одной выбранной авиакомпанией. Как правило, постоянным клиентам достается бесплатное повышение класса или другие бонусы.
Также эксперты рекомендуют иметь в кошельке кредитную карту банка, сотрудничающего с той или иной авиакомпанией. Там можно копить мили или регистрационные бонусы, которые можно потратить на бесплатное повышение класса обслуживания.
Если пассажир рассчитывает на повышение класса, он должен быть одет соответствующе своим ожиданиям. Конечно, опрятный внешний вид не гарантирует переход из эконома в бизнес, но у туриста в шортах и шлепанцах меньше шансов.
Также, у людей, зарегистрировавшихся онлайн, вероятность попасть в первый класс выше, чем у тех, кто сделал это за два часа до вылета.