Китайский дипломат рассказал, зачем США используют "фактор КНР"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пекин считает, что попытки Соединенных Штатов вовлечь Китай в трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями продиктованы их стремлением отвлечь внимание международного сообщества и оправдать выход Вашингтона из договора СНВ-3, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Таким образом китайский дипломат прокомментировал приглашение США Китаю принять участие в переговорах по контролю над вооружениями в Вене в конце июля, а также в кратчайшие сроки провести встречу с Россией для изучения следующих шагов в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями.

По словам посла, Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями, наряду с США и Россией. Эта позиция неизменна и связана с тем, что ядерная мощь Китая не находится на одном уровне с США и Россией, добавил дипломат.

"При данных обстоятельствах США неоднократно выступали с предложениями по контролю над вооружениями Китая, России и США и раскручивали "китайский фактор", чтобы отвлечь внимание международного сообщества, с целью оправдания выхода США из "Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", а также с целью "самоосвобождения" и достижения абсолютного стратегического преимущества", - заявил Чжан Ханьхуэй.

Посол уверен, что и Россия, и Китай видят эти процессы очень ясно. Более того, добавил он, Пекин считает, что, будучи страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом и наибольшим числом проводимых ядерных испытаний, США должны учитывать озабоченность международного сообщества и активно реагировать на обращение России о продлении действия Договора.

"Исходя из этого, США должны продолжить дальнейшее сокращение своего огромного ядерного арсенала, создать условия для участия других государств, обладающих ядерным оружием, в многосторонних переговорах по ядерному разоружению", - добавил китайский дипломат.