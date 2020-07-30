https://ria.ru/20200730/1575172556.html
Китайский дипломат рассказал, зачем США используют "фактор КНР"
Пекин считает, что попытки Соединенных Штатов вовлечь Китай в трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями продиктованы их стремлением отвлечь внимание РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:42
2020-07-30T15:42
чжан ханьхуэй
договор снв-3
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжан ханьхуэй, договор снв-3, китай, сша, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пекин
считает, что попытки Соединенных Штатов вовлечь Китай
в трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями продиктованы их стремлением отвлечь внимание международного сообщества и оправдать выход Вашингтона
из договора СНВ-3, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
.
Таким образом китайский дипломат прокомментировал приглашение США
Китаю принять участие в переговорах по контролю над вооружениями в Вене
в конце июля, а также в кратчайшие сроки провести встречу с Россией для изучения следующих шагов в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями.
По словам посла, Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями, наряду с США и Россией. Эта позиция неизменна и связана с тем, что ядерная мощь Китая не находится на одном уровне с США и Россией, добавил дипломат.
"При данных обстоятельствах США неоднократно выступали с предложениями по контролю над вооружениями Китая, России и США и раскручивали "китайский фактор", чтобы отвлечь внимание международного сообщества, с целью оправдания выхода США из "Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", а также с целью "самоосвобождения" и достижения абсолютного стратегического преимущества", - заявил Чжан Ханьхуэй.
Посол уверен, что и Россия, и Китай видят эти процессы очень ясно. Более того, добавил он, Пекин считает, что, будучи страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом и наибольшим числом проводимых ядерных испытаний, США должны учитывать озабоченность международного сообщества и активно реагировать на обращение России о продлении действия Договора.
"Исходя из этого, США должны продолжить дальнейшее сокращение своего огромного ядерного арсенала, создать условия для участия других государств, обладающих ядерным оружием, в многосторонних переговорах по ядерному разоружению", - добавил китайский дипломат.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также включить в договор КНР.