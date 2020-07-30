https://ria.ru/20200730/1575172531.html
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему актер отказался от признательных показаний. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:42
2020-07-30T18:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
https://ria.ru/20200729/1575129443.html
https://ria.ru/20200718/1574527764.html
Владимир Белогорский
Ни у актёра-пьяницы, ни у его адвоката нет совести.
82
Ярослав Погодин
А адвокаты обязаны регулярно проходить медкомиссию? В том числе у психиатра и нарколога?
68
30
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1235:926_1400x0_80_0_0_6a8a9d85d8470fd7c9cbc82c5adf86a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_140:0:1066:926_1400x0_80_0_0_6c13c729fc0a2a17510a98c6e6ce50c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев
объяснил, почему актер отказался от признательных показаний.
"Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Это его процессуальное право", — заявил Пашаев в эфире телеканала "Россия 1
".
Он отметил, что сначала добывал доказательства невиновности подзащитного, после чего уже объявил об этом.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после происшествия Ефремов записал ролик, в котором извинился перед семьей погибшего, назвав свои действия непростительными. Он отметил, что честно понесет наказание. По словам адвоката родственников Захарова Александра Добровинского
, они не приняли извинения, а от предложенной Ефремовым материальной помощи отказались.
Впоследствии Пашаев сообщил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала его машина".
В среду адвокат потерпевших Татьяна Головкина заявила, что в ходе следствия Ефремов отказался признавать вину.