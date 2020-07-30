Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575172531.html
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему актер отказался от признательных показаний. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
https://ria.ru/20200729/1575129443.html
https://ria.ru/20200718/1574527764.html
Ни у актёра-пьяницы, ни у его адвоката нет совести.
82
А адвокаты обязаны регулярно проходить медкомиссию? В том числе у психиатра и нарколога?
68
30
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1235:926_1400x0_80_0_0_6a8a9d85d8470fd7c9cbc82c5adf86a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_140:0:1066:926_1400x0_80_0_0_6c13c729fc0a2a17510a98c6e6ce50c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний

15:42 30.07.2020 (обновлено: 18:05 30.07.2020)
10950
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему актер отказался от признательных показаний.
"Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Это его процессуальное право", — заявил Пашаев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что сначала добывал доказательства невиновности подзащитного, после чего уже объявил об этом.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 19:02
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после происшествия Ефремов записал ролик, в котором извинился перед семьей погибшего, назвав свои действия непростительными. Он отметил, что честно понесет наказание. По словам адвоката родственников Захарова Александра Добровинского, они не приняли извинения, а от предложенной Ефремовым материальной помощи отказались.
Впоследствии Пашаев сообщил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала его машина".
В среду адвокат потерпевших Татьяна Головкина заявила, что в ходе следствия Ефремов отказался признавать вину.
Адвокат Александр Добровинский
18 июля, 10:55
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
17114494263
Обсудить 30
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Ни у актёра-пьяницы, ни у его адвоката нет совести.
30 июля, 16:02
Владимир Белогорский
8010001
А адвокаты обязаны регулярно проходить медкомиссию? В том числе у психиатра и нарколога?
30 июля, 15:52
Ярослав Погодин
48190001
Рекомендуем
Школьные автобусы
Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками
Рэпер Энди Картрайт
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Американские доллары
Миллионам американцев предрекли нищету
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Капитуляция войск Квантунской армии
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Рэпер Энди Картрайт
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Хакерская атака
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Рейхстаг
В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния