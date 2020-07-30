Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему актер отказался от признательных показаний.

"Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Это его процессуальное право", — заявил Пашаев в эфире телеканала " Россия 1 ".

Он отметил, что сначала добывал доказательства невиновности подзащитного, после чего уже объявил об этом.

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после происшествия Ефремов записал ролик, в котором извинился перед семьей погибшего, назвав свои действия непростительными. Он отметил, что честно понесет наказание. По словам адвоката родственников Захарова Александра Добровинского , они не приняли извинения, а от предложенной Ефремовым материальной помощи отказались.

Впоследствии Пашаев сообщил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала его машина".