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Компании России и Китая обсуждают совместные испытания вакцин от COVID-19
Фармацевтические компании России и Китая обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:40
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чжан ханьхуэй, воз, китай, общество

Компании России и Китая обсуждают совместные испытания вакцин от COVID-19

15:40 30.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фармацевтические компании России и Китая обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"В исследованиях и разработке вакцины Китай идет по пути сотрудничества со странами, нуждающимися в ней. Мы с радостью заметили, что Россия недавно уже благополучно завершила первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Китайские и российские фармацевтические компании и научно-исследовательские группы активно общаются о совместном проведении клинических испытаний вакцин", - заявил посол.
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Он отметил, что "на фоне общей борьбы с эпидемией и дискредитации Китая и России со стороны США и других стран Запада" Пекин надеется совместно с Москвой продвигать сотрудничество в области исследований и разработок вакцин в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЧжан ХаньхуэйВОЗКитайОбщество
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