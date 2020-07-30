Компании России и Китая обсуждают совместные испытания вакцин от COVID-19

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фармацевтические компании России и Китая обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от Фармацевтические компании России и Китая обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса , заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй

"В исследованиях и разработке вакцины Китай идет по пути сотрудничества со странами, нуждающимися в ней. Мы с радостью заметили, что Россия недавно уже благополучно завершила первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Китайские и российские фармацевтические компании и научно-исследовательские группы активно общаются о совместном проведении клинических испытаний вакцин", - заявил посол.

Он отметил, что "на фоне общей борьбы с эпидемией и дискредитации Китая и России со стороны США и других стран Запада" Пекин надеется совместно с Москвой продвигать сотрудничество в области исследований и разработок вакцин в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества.