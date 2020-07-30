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Путин пообещал приехать в пострадавший в прошлом году от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву приехать в Тулун, где год назад были подтоплены дома. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:50
паводок в иркутской области
владимир путин
иркутская область
тулун
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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паводок в иркутской области, владимир путин, иркутская область, тулун, общество

Путин пообещал приехать в пострадавший в прошлом году от паводка Тулун

15:37 30.07.2020 (обновлено: 15:50 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГород Тулун
Город Тулун
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву приехать в Тулун, где год назад были подтоплены дома.
Путин в четверг провел рабочую встречу с Кобзевым в режиме видеоконференции. В ходе встречи Кобзев пригласил президента посетить Иркутскую область и посмотреть, как Тулун изменился после масштабного паводка в 2019 году.
"Приеду", - ответил Путин.
 Путин впервые посетил Тулун 18 июля. Тогда он пообщался с местными жителями. Президент остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка. После этой поездки он дал несколько поручений по стабилизации ситуации в регионе, в частности, поручил рассмотреть вопрос о размещении в Тулуне новых производств и, как следствие, создания дополнительных рабочих мест. Затем 2 сентября Путин в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения. Он пообещал жителям города, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока в нем не будут решены все жилищные вопросы. Режим ЧС был продлен в Иркутской области до октября 2020 года.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
14 июля, 17:36Иркутская область
Меняйло и Кобзев проверили качество строящегося жилья в Тулуне
1930004
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
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