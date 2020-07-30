Путин пообещал приехать в пострадавший в прошлом году от паводка Тулун

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву приехать в Тулун, где год назад были подтоплены дома.
Путин в четверг провел рабочую встречу с Кобзевым в режиме видеоконференции. В ходе встречи Кобзев пригласил президента посетить Иркутскую область и посмотреть, как Тулун изменился после масштабного паводка в 2019 году.
"Приеду", - ответил Путин.
Путин впервые посетил Тулун 18 июля. Тогда он пообщался с местными жителями. Президент остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка. После этой поездки он дал несколько поручений по стабилизации ситуации в регионе, в частности, поручил рассмотреть вопрос о размещении в Тулуне новых производств и, как следствие, создания дополнительных рабочих мест. Затем 2 сентября Путин в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения. Он пообещал жителям города, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока в нем не будут решены все жилищные вопросы. Режим ЧС был продлен в Иркутской области до октября 2020 года.