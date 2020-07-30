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Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:35
лнр
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леонид кравчук
украина
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РИА Новости
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353
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лнр, днр, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

15:35 30.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди кандидатов на пост главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу есть бывший глава государства Леонид Кравчук и вице-премьер Украины, первый замглавы украинской делегации по Донбассу в Минске Алексей Резников. В четверг Кравчук заявил, что согласен возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу.
"Один из компромиссов (по Донбассу – ред.) - создание свободной экономической зоны для этого региона. Может, и для других. Для того, чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были - и человеческих, прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи - дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Апостроф", опубликованном в четверг.
По его мнению, также должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса, в который будут вовлечены и США, и Великобритания, и другие страны-гаранты Будапештского меморандума.
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Кравчук добавил, что компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности. "Эти вопросы не обсуждаются. Они выносятся за скобки. Мы садимся за стол и знаем, что мы ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод или о территориальной целостности, границе - все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие переговоры не пойду", - сказал экс-президент.
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ЛНРДНРДонбассЛеонид КравчукУкраинаВ мире
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