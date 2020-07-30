Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди кандидатов на пост главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу есть бывший глава государства Леонид Кравчук и вице-премьер Украины, первый замглавы украинской делегации по Донбассу в Минске Алексей Резников. В четверг Кравчук заявил, что согласен возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу.
"Один из компромиссов (по Донбассу – ред.) - создание свободной экономической зоны для этого региона. Может, и для других. Для того, чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были - и человеческих, прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи - дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Апостроф", опубликованном в четверг.
По его мнению, также должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса, в который будут вовлечены и США, и Великобритания, и другие страны-гаранты Будапештского меморандума.
Кравчук добавил, что компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности. "Эти вопросы не обсуждаются. Они выносятся за скобки. Мы садимся за стол и знаем, что мы ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод или о территориальной целостности, границе - все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие переговоры не пойду", - сказал экс-президент.