Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

По его мнению, также должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса, в который будут вовлечены и США, и Великобритания, и другие страны-гаранты Будапештского меморандума.

Кравчук добавил, что компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности. "Эти вопросы не обсуждаются. Они выносятся за скобки. Мы садимся за стол и знаем, что мы ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод или о территориальной целостности, границе - все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие переговоры не пойду", - сказал экс-президент.