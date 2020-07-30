https://ria.ru/20200730/1575171770.html
Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах на борту самолета
Стюардесса рассказала, каких пассажиров бортпроводники ценят больше всего. Об этом пишет Daily Express. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:34
2020-07-30T15:34
туризм
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, каких пассажиров бортпроводники ценят больше всего. Об этом пишет Daily Express
.
Сотрудница авиакомпании объяснила, что речь идет о путешественниках, способных помочь бортпроводниках в аварийной ситуации. Поэтому наиболее "ценными" для ее и ее коллег являются физически крепкие пассажиры, которые в состоянии сдвинуть с места люк или открыть тяжелую дверь. Именно их она и ее коллеги стараются сажать около аварийных выходов.
"Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости", — рассказала стюардесса.
Она добавила, что всегда старается запомнить места, где такие путешественники садятся. Кроме помощи при аварийной ситуации, они могут помочь усмирить дебошира.
Еще одна ценная категория пассажиров — бортпроводники. Прежде всего, важны их навыки и опыт работы, что незаменимо в сложных ситуациях на борту.