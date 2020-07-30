Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах на борту самолета

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, каких пассажиров бортпроводники ценят больше всего. Об этом пишет Стюардесса рассказала, каких пассажиров бортпроводники ценят больше всего. Об этом пишет Daily Express

Сотрудница авиакомпании объяснила, что речь идет о путешественниках, способных помочь бортпроводниках в аварийной ситуации. Поэтому наиболее "ценными" для ее и ее коллег являются физически крепкие пассажиры, которые в состоянии сдвинуть с места люк или открыть тяжелую дверь. Именно их она и ее коллеги стараются сажать около аварийных выходов.

"Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости", — рассказала стюардесса.

Она добавила, что всегда старается запомнить места, где такие путешественники садятся. Кроме помощи при аварийной ситуации, они могут помочь усмирить дебошира.