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Китай ведет с Японией "строгие переговоры" после публикации Белой книги
Китай выступает против ложных сведений и обвинений в адрес Пекина в опубликованной Японией Белой книге обороны, с Токио ведутся "строгие переговоры", заявил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:34
чжан ханьхуэй
китай
япония
безопасность
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чжан ханьхуэй, китай, япония, безопасность, в мире

Китай ведет с Японией "строгие переговоры" после публикации Белой книги

15:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Жанна МанукянФлаги Японии и Китая в Доме народных собраний
Флаги Японии и Китая в Доме народных собраний
© РИА Новости / Жанна Манукян
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Китай выступает против ложных сведений и обвинений в адрес Пекина в опубликованной Японией Белой книге обороны, с Токио ведутся "строгие переговоры", заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Ежегодный доклад Белая книга обороны за 2020 год ранее был представлен на заседании правительства Японии. В докладе особо отмечен рост военного сотрудничества России и Китая. В книге отмечается, что путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, "что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны".
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"Опубликованная Японией Белая книга обороны за 2020 год остается такой же, как и раньше: в ней также существуют множество предрассудков и ложных сведений о Китае, которые полны злонамеренных обвинений против китайских военных, чтобы подстрекать отношения между Китаем и соседними странами и обманывать международное сообщество. Китай решительно выступает против этого и уже вышел на строгие переговоры с Японией", - заявил посол.
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