Китай ведет с Японией "строгие переговоры" после публикации Белой книги

Ежегодный докладза 2020 год ранее был представлен на заседании правительства Японии. В докладе особо отмечен рост военного сотрудничества России и Китая. В книге отмечается, что путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, "что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны".

"Опубликованная Японией Белая книга обороны за 2020 год остается такой же, как и раньше: в ней также существуют множество предрассудков и ложных сведений о Китае, которые полны злонамеренных обвинений против китайских военных, чтобы подстрекать отношения между Китаем и соседними странами и обманывать международное сообщество. Китай решительно выступает против этого и уже вышел на строгие переговоры с Японией", - заявил посол.