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Абрамченко назвала сроки ликвидации ущерба в Усолье-Сибирском
Первый этап мероприятий по ликвидации экологического ущерба после прекращения работы химического производства в Усолье-Сибирском будет завершен в 2021 году,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:31
виктория абрамченко
новости - экология
владимир путин
усолье-сибирское
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктория абрамченко, новости - экология, владимир путин, усолье-сибирское

Абрамченко назвала сроки ликвидации ущерба в Усолье-Сибирском

15:31 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый этап мероприятий по ликвидации экологического ущерба после прекращения работы химического производства в Усолье-Сибирском будет завершен в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.
"Первоочередные мероприятия будут завершены уже в конце 2021 года. Специалисты провели необходимые обследования и дали оценку ситуации на площадке. Включены земельные участки и расположенные на них объекты в границах промышленной площадки в государственный реестр объектов накопленного вреда", - приводит пресс-служба слова Абрамченко.
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