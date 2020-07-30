Абрамченко назвала сроки ликвидации ущерба в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый этап мероприятий по ликвидации экологического ущерба после прекращения работы химического производства в Усолье-Сибирском будет завершен в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.
"Первоочередные мероприятия будут завершены уже в конце 2021 года. Специалисты провели необходимые обследования и дали оценку ситуации на площадке. Включены земельные участки и расположенные на них объекты в границах промышленной площадки в государственный реестр объектов накопленного вреда", - приводит пресс-служба слова Абрамченко.