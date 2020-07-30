https://ria.ru/20200730/1575171146.html
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:27
2020-07-30T15:27
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/134361/90/1343619025_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_d95988ab46efecb30ba7bdecbb415c89.jpg
https://ria.ru/20200730/1575139749.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/134361/90/1343619025_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_d95988ab46efecb30ba7bdecbb415c89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/134361/90/1343619025_170:0:2785:1961_1400x0_80_0_0_90b14cefb05f3273e9582f8388d342c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/134361/90/1343619025_497:0:2458:1961_1400x0_80_0_0_d1de11d9a7da728618d753918fd789c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, в мире