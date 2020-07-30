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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:27
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лос-анджелес, сша, в мире

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2

15:27 30.07.2020
2432
© AP Photo / Richard VogelЛос-Анджелес
Лос-Анджелес
© AP Photo / Richard Vogel
Лос-Анджелес. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 11.29 по времени UTC (14.29 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к северо-востоку от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 7,9 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф. Архивное фото
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Лос-АнджелесСШАВ мире
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