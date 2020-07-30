Мэттью МакКонахи выпускает книгу мемуаров "Зеленый свет"

Название книги он объяснил следующим образом: "Это история о том, как у меня и у всех у нас в жизни может быть больше зеленого света. Нам не нравится красный и желтый, потому что они отнимают у нас время. Когда мы понимаем, что, в конце концов, они станут зелеными, то мы осознаем этот ритм и поэзию жизни, и начинаем получать то, что мы хотим и то, что нам нужно".