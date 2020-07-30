https://ria.ru/20200730/1575171079.html
Мэттью МакКонахи выпускает книгу мемуаров "Зеленый свет"
Мэттью МакКонахи анонсировал выход мемуаров под названием Greenlights ("Зеленый свет") на своей странице в твиттере. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:51
2020-07-30T16:51
книги
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэттью макконахи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/80/1560578096_0:27:2972:1698_1400x0_80_0_0_c467e6c34cdec76b12e1bbb311eb06d0.jpg
https://ria.ru/20191104/1560564655.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/80/1560578096_0:27:2972:1698_1400x0_80_0_0_c467e6c34cdec76b12e1bbb311eb06d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/80/1560578096_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_05049a6f7af9b388c88804eb093af22f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/80/1560578096_59:0:2107:2048_1400x0_80_0_0_47c201e67518ea73bf70c361309b9049.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Мэттью МакКонахи анонсировал
выход мемуаров под названием Greenlights ("Зеленый свет") на своей странице в твиттере.
"Как только я научился писать, я начал вести дневник. Записывал то, что меня радовало и огорчало, заставляло плакать и смеяться, задавать вопросы и не спать ночами" , — рассказал он.
МакКонахи уточнил, что два года назад он решил собрать все эти рукописи воедино.
Название книги он объяснил следующим образом: "Это история о том, как у меня и у всех у нас в жизни может быть больше зеленого света. Нам не нравится красный и желтый, потому что они отнимают у нас время. Когда мы понимаем, что, в конце концов, они станут зелеными, то мы осознаем этот ритм и поэзию жизни, и начинаем получать то, что мы хотим и то, что нам нужно".
Сам актер назвал мемуары "своим признанием в любви этой жизни".
Книга доступна для предзаказа и появится в продаже на английском языке 20 октября.