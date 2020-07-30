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Мэттью МакКонахи выпускает книгу мемуаров "Зеленый свет"
Мэттью МакКонахи анонсировал выход мемуаров под названием Greenlights ("Зеленый свет") на своей странице в твиттере. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/80/1560578096_0:27:2972:1698_1400x0_80_0_0_c467e6c34cdec76b12e1bbb311eb06d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи

Мэттью МакКонахи выпускает книгу мемуаров "Зеленый свет"

16:51 30.07.2020
223
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мэтью Макконахи
Актер Мэтью Макконахи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Мэттью МакКонахи анонсировал выход мемуаров под названием Greenlights ("Зеленый свет") на своей странице в твиттере.
"Как только я научился писать, я начал вести дневник. Записывал то, что меня радовало и огорчало, заставляло плакать и смеяться, задавать вопросы и не спать ночами" , — рассказал он.
МакКонахи уточнил, что два года назад он решил собрать все эти рукописи воедино.
Название книги он объяснил следующим образом: "Это история о том, как у меня и у всех у нас в жизни может быть больше зеленого света. Нам не нравится красный и желтый, потому что они отнимают у нас время. Когда мы понимаем, что, в конце концов, они станут зелеными, то мы осознаем этот ритм и поэзию жизни, и начинаем получать то, что мы хотим и то, что нам нужно".
Сам актер назвал мемуары "своим признанием в любви этой жизни".
Книга доступна для предзаказа и появится в продаже на английском языке 20 октября.
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